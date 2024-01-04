Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Lige verilen 2 haftalık devre arasının ardından maçlar kaldığı yerden devam edecek. Trendyol Süper Lig 19. hafta müsabakaları 5, 6 ve 7 Ocak'ta, ertelenen Trendyol Süper Lig 16. hafta müsabakaları 9, 10 ve 11 Ocak'ta oynanacak.

Haftanın Görev Yapacak Hakemleri Belli Oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

5 Ocak Cuma:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Burak Şeker

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Kargın

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: Alper Akarsu

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

TFF Devre Arası Hakem Listesini Açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, yaptığı açıklamayla 2023-2024 sezonu devre arası hakem listesini duyurmuştu.

Sezon öncesinde duyurulan listede Süper Lig hakemleri arasında bulunan Mustafa Kürşad Filiz, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, Yiğit Arslan, Sarper Barış Saka ve Yasin Kol, A Klasman listesinde yer aldı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MHK tarafından belirlenen klasman hakem, video yardımcı hakem ve A klasman hakem listeleri şöyle:

Klasman Hakem: Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay, Bahattin Şimşek, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler, Abdulkadir Bitigen, Muhammet Ali Metoğlu, Atilla Karaoğlan

Video Yardımcı Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Özütoprak, Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Alper Çetin, Koray Gençerler, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu

A Klasman Hakem: Burak Olcar, Gürcan Hasova, Yaşar Kemal Uğurlu, Batuhan Kolak, Sarper Barış Saka, Adnan Deniz Kayatepe, Erkan Özdamar, Feridun Daldaş, Süleyman Bahadır, Ali Yılmaz, İlker Yasin Avcı, Mustafa Kürşad Filiz, Oğuzhan Uğurlu, Ozan Ergün, Ayberk Demirbaş, Davut Dakul Çelik, Fatih Tokail, Yiğit Arslan, Ömer Tolga Güldibi, Raşit Yorgancılar, Yunus Dursun, Oğuzhan Aksu, Erdem Mertoğlu, Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Ali Özer, Alpaslan Şen, Faruk Aksuoğlu, Yasin Kol.