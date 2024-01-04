Ahmet Çakar İfadeye Çağrıldı! Mehmet Büyükekşi ile İlgili Flaş Sözler

Eski hakem ve ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi için "çifte bylockçu" ifadesini kullanan Ahmet Çakar, Büyükekşi'nin söz konusu ifade ile ilgili şikayette bulunduğu ve öğleden sonra Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye gideceğini belirtti.

"Büyükekşi ile Mücadelem Devam Edecektir"

Yaptığı paylaşımın kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından Ahmet Çakar, yeni açıklamalarda da bulundu.

Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "O ufak vizyonu ile Türk yargısını ve RTÜK'ü bir yıldırma aracı olarak kullandığını sanan, ağır beceriksizliği sayesinde ülkemizi Suudi Arabistan'la krize sokan, hakemin darbı sonrasında "yeteeeer" repliğiyle yeteneksiz komedyenler listesinde ilk sıraya yerlesen, TFF sözde başkanı Büyükekşi ile mücadelem devam edecektir... Kamuoyuna saygılarımla duyurulur..." dedi.