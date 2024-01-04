Atatürk'e ve Şehitlere Hakaret Eden Kişi Yakalandı!

Osmaniye'de, sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere hakaret eden şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Atatürk'e ve Şehitlere Hakaret Eden Kişi Yakalandı!

Sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere hakaret edenlere ilişkin yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme daha yaşandı.

Osmaniye Valiliği, sosyal medya hesabından bir kişinin Atatürk'e ve şehitlere hakaret ettiğini belirledi.

Bunun üzerine güvenlik güçlerince zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Tahkikat düzenlenmiş olup, şahıs adli merciler karşısına çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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