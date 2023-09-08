Suudi Arabistan'a son yolcu John Terry!

İngiliz basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab, John Terry ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın en az 2 yıl olacağı belirtilen haberde opsiyonlarla birlikte bu sürenin 4 yıla çıkabileceği belirtildi.

AL-SHABAB, TERRY'E GÜVENİYOR

Suudi ekibi Al-Shabab'ın Terry ile yapılan görüşmelerde ona çok güvendiği ifade edilirken, Terry'nin önümüzdeki transfer döneminde takıma birçok yıldız oyuncuyu getirebileceğine inandıkları belirtildi.

ÜÇ TAKIMDA GÖREV YAPTI

Futbolu 2019 yılında bırakan John Terry, futbolu bırakmasının ardından Aston Villa, Leicester City ve Chelsea'de belirtli yaş kategorilerinde yardımcı antrenörlükler yaptı.

ÜÇÜNCÜ İNGİLİZ OLACAK

John Terry, Al-Shabab'a imza atması halinde Suudi Arabistan'da görevli üçüncü İngiliz teknik direktör olacak.

Suudi Arabistan'da şu an çalışan İngiliz teknik adamlar şöyle ;

Robbie Fowler - Al-Qadsiah

Steven Gerrard - Al-Ettifaq