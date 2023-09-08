Suudi Arabistan'a son yolcu John Terry!

Chelsea'nin alt yaş takımlarında görev yapan eski futbolcu John Terry, teknik adamlık kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. John Terry teknik direktörlük için Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.İngiliz basınında yer alan haberlere göre John Terry AL-Shabab ile anlaşmaya vardı.İşte detaylar..

Suudi Arabistan'a son yolcu John Terry!
Suudi Arabistan'a son yolcu John Terry!
Editör: Nihat Çarboğa

İngiliz basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab, John Terry ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın en az 2 yıl olacağı belirtilen haberde opsiyonlarla birlikte bu sürenin 4 yıla çıkabileceği belirtildi.

AL-SHABAB, TERRY'E GÜVENİYOR

Suudi ekibi Al-Shabab'ın Terry ile yapılan görüşmelerde ona çok güvendiği ifade edilirken, Terry'nin önümüzdeki transfer döneminde takıma birçok yıldız oyuncuyu getirebileceğine inandıkları belirtildi.

Suudi Arabistan'a son yolcu John Terry! - Resim : 1

ÜÇ TAKIMDA GÖREV YAPTI

Futbolu 2019 yılında bırakan John Terry, futbolu bırakmasının ardından Aston Villa, Leicester City ve Chelsea'de belirtli yaş kategorilerinde yardımcı antrenörlükler yaptı.

ÜÇÜNCÜ İNGİLİZ OLACAK

John Terry, Al-Shabab'a imza atması halinde Suudi Arabistan'da görevli üçüncü İngiliz teknik direktör olacak.

Suudi Arabistan'da şu an çalışan İngiliz teknik adamlar şöyle ;

Robbie Fowler - Al-Qadsiah
Steven Gerrard - Al-Ettifaq

PDFK'dan Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye cezaPDFK'dan Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye cezaSpor
# suudi arabistan # John Terry
Çok Okunanlar
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
8 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
8 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Felipe Melo 40 yaşında sözleşmesini uzattı
Felipe Melo 40 yaşında sözleşmesini uzattı
Nicolas Pepe Trabzonspor için geldi!
Nicolas Pepe Trabzonspor için geldi!
Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
Öne Çıkanlar 🌽Sakarya’da Çiftçi İsyanı! Erdoğan’a Sert Tepki! [Traktörleriyle Kent Meydanına İndiler!] - Ulusal 🌽Sakarya’da Çiftçi İsyanı! Erdoğan’a Sert Tepki! [Traktörleriyle Kent Meydanına İndiler!] - Ulusal Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi! Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi!