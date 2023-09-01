Trabzon galibiyetin tadını çıkartıyor: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 5

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın 15. dakikasında konuk takım, Enis Destan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karadeniz temsilcisi, 28. dakikada ise Enis Bardhi'nin şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalesinde ciddi bir tehlike görmeyen Trabzonspor, 45+4. dakikada Filip Benkovic ile bir gol daha buldu ve devre arasına 3-0 önde girdi.



İkinci devrede de etkili olan Trabzonspor, 64. dakikada Bardhi, 82. dakikada ise Göktan Gürpüz'ün golleriyle 5 fark yakaladı. Son anlarda Kasımpaşa Claudio Winck ile gol bulurken maç 5-1 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla bordo-mavili ekip, ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.

Kasımpaşa ise bu sezonki ilk yenilgisini yaşarken 5 puanda kaldı.