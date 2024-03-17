Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından olay! Taraftar sahaya indi
Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe'li futbolcular orta sahada sevinirken bordo mavili tribünlerinden sahaya atlayan taraftarlar oldu... Maç sonu ortalık karıştı
Fenerbahçe zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puanla döndü... Sarı lacivertliler 3-2 kazandığı maçın ardından orta sahaya gidip sevinç gösterilerinde bulundu...
Fenerbahçeli futbolcular orta sahada galibiyet sevinci yaşarken Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi... Ortalık bir anda karışırken futbolcular koşarak soyunma odasına doğru gittiler...