Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas Görüşme Odasında!

Trabzonspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan Anastasios Bakasetas ile yönetim daha önce görüşme gerçekleştirmiş, hatta 30 yaşındaki yıldıza cazip bir kontrat önerilmişti. 1 milyon 250 bin Euro'luk yıllık ücretine yüzde 50 zam yapılan Bakasetas, cazip teklife olumsuz yanıt vermişti.

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas Görüşme Odasında!
Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas Görüşme Odasında!

Bakasetas'la ilk döneminden itibaren yakın bir iletişimi olan Avcı'nın, Yunan futbolcuyla geleceği konusunda bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bu konuşmanın ardından olumlu sinyal alınırsa, Bakasetas'a yeni bir teklif iletilebilir.

 

Bakasetas'ın Açıklaması

 Tecrübeli 10 numara da Yunanistan Milli Takımı'nda yaptığı açıklamada "Trabzonspor'da devam edecek misin?" sorusuna "Bu kulüple benim aramda bir konu. Bazı görüşmeler olacak. Neler olacağını göreceğiz" cevabını vermişti.

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# Trabzonspor # Anastasios Bakasetas
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