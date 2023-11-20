Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas Görüşme Odasında!

Bakasetas'la ilk döneminden itibaren yakın bir iletişimi olan Avcı'nın, Yunan futbolcuyla geleceği konusunda bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bu konuşmanın ardından olumlu sinyal alınırsa, Bakasetas'a yeni bir teklif iletilebilir.

Bakasetas'ın Açıklaması

Tecrübeli 10 numara da Yunanistan Milli Takımı'nda yaptığı açıklamada "Trabzonspor'da devam edecek misin?" sorusuna "Bu kulüple benim aramda bir konu. Bazı görüşmeler olacak. Neler olacağını göreceğiz" cevabını vermişti.