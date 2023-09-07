Trabzonspor'dan transfer bombası! Nicolas Pepe adım adım Trabzonspor'a

Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Nicolas Pepe için Trabzonspor devreye girdi.Transfer sezonunun kapanmasına 1 hafta kala kadrosuna son takviyeleri yapmak isteyen bordo-mavililer gözünü Arsenal'in oyuncusu Nicolas Pepe'ye dikti ve bu transferi bitirmek istiyolar.İşte detaylar...

Trabzonspor'dan transfer bombası! Nicolas Pepe adım adım Trabzonspor'a
Trabzonspor'dan transfer atağı! Nicolas Pepe adım adım Trabzonspor'a
Editör: Nihat Çarboğa
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Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Arsenalli Nicolas Pepe'ye Trabzonspor'un sürpriz teklif yaptığı belirtildi.

NİCOLAS PEPE ADIM ADIM TRABZONSPOR'A

Fransız basının haberinde Nicolas Pepe transferi için devreye giren Trabzonspor'un resmi teklifini yaptığı kaydedildi. Bordo mavili kulübün 1 yıllık anlaşma konusunda Pepe'yi kadrosuna katmak için uğraş verdiği ifade edildi.

Trabzonspor'dan transfer bombası! Nicolas Pepe adım adım Trabzonspor'a - Resim : 1

Arsenal'in kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusuyla ilgili gelişmelerin olumlu veya olumsuz olacak şekilde yakın zamanda şekillenmesi bekleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nicolas Pepe Arsenal ile olan sözleşmesini feshetti ve bordo-mavililerin oyuncu ile her konuda anlaşma sağladığı kaydedildi.Trabzonspor'un yıldız oyuncu için İngiltere'ye özel uçak yolladığı gelen haberler arasında.

Öte yandan gazeteci Fabrizio Romano, Pepe'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından gelen teklifleri kabul etmediğini ve tecrübeli futbolcunun, Trabzonspor'a imza atmak istediğini duyurdu.

Geçen sezonu Nice'de kiralık geçiren Nicolas Pepe, çıktığı 29 maçta 8 gol 1 asist üretmişti.

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# Pepe # Trabzonspor # arsenal
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