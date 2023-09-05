TransAnatolia'nın Sivas etabı sona erdi

Özel arazi aracı ve arazi motorlarının kıyasıya yarıştığı TransAnatolia rallisinin Sivas etabı tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu rallinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak hazırlandığını ve Kurtuluş Savaşı'nın izlerini takip eden parkurlara sahip olduğunu açıkladı.

Samsun'daki sel felaketi nedeniyle yarışın ilk etabı iptal edildi. Ralli 2 Eylül'de ikinci etap olan Amasya’da başladı. Kentte yer alan Strabon etabında yarışmacılar 122 kilometrelik parkuru tamamladı.

PORTEKİZLİ SPORCU BİRİNCİ OLDU

Bu yıl 13'ncüsü düzenlenen yarışlarda, Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde Sherco takımından Portekizli sporcu Rui Goncalves birinci, Yamaha takımından İspanyalı sporcu Pol Tarres ikinci ve Yamaha takımından İtalyan Alessandro Botturi ise üçüncü sırada yer aldı.

Otomobil kategorisinde, SSV sınıfında İranlı Hamed Salimi Mavi ve Kiarash Zare Rafie ikilisi birinci, Türkiye'den Eren Alver ve Kerem Deveci ikilisi ikinci, İranlı Ghasem Mohammmadzadeh ve Mahmoodreza Ebedian üçüncü sırada yer aldı.

Yarışlara 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katılıyor. 645 kilometresi geride kalan yarışlar 17 il sınırından geçecek ve toplam 2 bin 350 kilometre yol alınacak.

44 yabancı yarışçının yer aldığı TransAnatolia'ya bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden katılım sağlanıyor.