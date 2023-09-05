Melis Sezen Venedik film festivalinde verdiği pozlarla şok etti!

Melise Sezen Venedik film festivalinde tercih ettiği beyaz ve dekolteli elbisesi ile gündem oldu! Bu yıl 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri ​​arasında düzenlenen 80. Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında 'Priscilla' filminin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterim öncesi düzenlenen fotoğraf etkinliğine çok sayıda ünlü oyuncu katıldı. Bunlardan biri de Türkiye'de son yıllarda adından sıkça söz ettiren oyuncu Melis Sezen'di.

MELİS SEZEN VENEDİK FİLM FESTİVALİNDE NE GİYDİ?

Gösterim öncesi düzenlenen fotoğraf çekimine çok sayıda ünlü oyuncu katıldı. Bunlardan biri de son yıllarda Türkiye'de geniş çapta tanınan oyuncu Melis Sezen'di. 'Sadakatsiz' dizisindeki 'Derin' performansıyla gönülleri fetheden Melis Sezen, elbisesi ve pozlarıyla göz kamaştırdı. Venedik Film Festivali'ne katılan güzel oyuncu, beyaz elbise tercih etti.

Sezen'in kuyruk sokumuna kadar uzanan sırtı açık elbisesi herkesin dikkatini çekerken, sütyen takmaması ve göğüs uçlarının görünür olması sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti. Kırmızı halıda yabancı basında büyük ilgi gören Melis Sezen, arka arkaya onlarca kameraya poz verdi.

MELİS'İ GÖRENLER ŞOK OLDU!

Melis Sezen Venedik film festivalinde tercih ettiği kıyafetiyle etrafındakilerin gözlerini kamaştırdı. Tercih ettiği kıyafetle birlikte kırmızı halıda yürürken kameraların tamamı ona döndü. Daha önce Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılan Melis Sezen, dekolteli elbise tercihi nedeniyle eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın eleştirilerine maruz kalmış, uzun süre medyada yer almıştı. günler. Sezen bu dönemde sadece hayranlarından değil sanat dünyasından da destek almıştı. Hala destekler alan Sezen'i görenler bu sefer şok oldu! Dekoltesi ve tercih ettiği elbise ile dikkatleri kendine çeken Sezen sosyal medya üzerinden tepkilerde aldı.

Sosyal medya üzerinden bazı kesimler sert bir şekilde eleştirirken bazı kesimlerde Sezen'in kıyafetini çok beğendi. Sosyal medya olay yaratan film festivalinde giydiği beyaz elbisesi ile gündem olan Melis ise daha öncede birçok şekilde gündem olmuştu. Festivalde çekilen görsellerin çoğu görenleri şok etse de tarzını beğenmeyenlerde çok fazla oldu.