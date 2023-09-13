Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı sürüyor. Lige verilen milli ara sona ererken sezon 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Birbirinden çekişmeli geçmesi beklenen ve futbolseverleri ekrana kilitleyecek maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi. TFF'den yapılan açıklamada maçlarda görev yapacak hakemler duyuruldu. Gelişmenin detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

SÜPER LİG'DE 5. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI!

Trendyol Süper Lig'de 4 hafta geride kaldı. Yeni transferlerle kadrolarını güçlendiren takımların kıyasıya mücadele ettiği ligin ilk 4 haftasının ardından liderlik koltuğunda Fenerbahçe oturuyor. Sarı-lacivertliler 3 maç sonunda topladığı 9 puanla ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin 3. hafta oynayacağı RAMS Başakşehir mücadelesi, sarı-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesi nedeniyle ertelenmişti.

Ligin ikinci sırasında ise 8 puanlı Konyaspor bulunuyor. Konyaspor'u bir maç eksikleriyle 7'şer puanlı 3. sıradaki Galatasaray ve 4. sıradaki Beşiktaş takip ediyor. 4 maç sonunda 7 puanı bulunan bir diğer takım olan Çaykur Rizespor ise ligde 5. sırada yer alıyor.

6 puanlı takımlardan Hatayspor 6., Trabzonspor 7., Alanyaspor 8. ve Kayserispor 9. sırada. Bir maçı eksik ekiplerden Adana Demirspor ise topladığı 5 puanla 10. basamakta bulunuyor. 11. sıradaki Sivasspor ve 12. sıradaki Kasımpaşa da 5'er puana sahip ekipler. Süper Lig'in 13. sırasında ise 4 puanlı Fatih Karagümrük yer alıyor. 3 puana sahip iki ekipten Antalyaspor 14., Pendikspor ise 15. sırada. 16. sıradaki İstanbulspor ve küme düşme hattının en üst basamağında yer alana 17. sıradaki MKE Ankaragücü'nün 2'şer puanı bulunuyor. Ligin puan alabilen son takımı ise Samsunspor. Karadeniz ekibi 1 puanla 18. sırada yer alıyor. 19. sıradaki RAMS Başakşehir ve ligin son sırasındaki Gaziantep FK ise henüz puanla tanışamadı.

5. HAFTA MAÇLARI VE MAÇLARDA GÖREV YAPACAK HAKEMLER!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak kritik karşılaşmalarda görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. Ligde 5. hafta karşılaşmaları 16, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak. İşte ligde oynanacak karşılaşmalar ve maçlarda görev yapacak hakemler: