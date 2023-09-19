Vincenzo Montella'dan A Milli Takım sözleri

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken Vincenzo Montella ismi gündeme gelmişti.Adı A Milli Takım ile anılan Vincenzo Montella, böyle bir görevde bulunması halinde gurur duyacağını kaydetti.

Vincenzo Montella'dan A Milli Takım sözleri
Vincenzo Montella'dan A Milli Takım sözleri
Editör: Nihat Çarboğa

Türk ve İtalyan basınında adı A Milli Takım ile anılan deneyimli teknik direktör konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

VİNCENZO MONTELLA'DAN A MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

Sabah gazetesine konuşan Montella, A Milli Takım hakkında yöneltilen soruya, "Size bir detay vermem mümkü değil. Ancak şunu söleyebilirim; böyle bir görevden dolayı gurur duyarım" yanıtını verdi.

Son iki sezon Adana Demirspor'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik direktör geçen sezon Akdeniz ekibiyle ligi dördüncü sırada tamamlamıştı.

Vincenzo Montella'dan A Milli Takım sözleri - Resim : 1

TFF'DEN KUNTZ AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu dün yayımlanan açıklamayla Stefan Kuntz hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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# Vincenzo Montella # milli takım
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