Zaha'yı kaptıran Ali Koç'tan gemileri yakacak Anderson Talisca hamlesi!

Transfer harekatını tekrardan başlatan Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca için harekete geçti.

Sarı - lacivertliler; Al Nassr'ın takımda düşünmediği ve yolları ayırmak istediği, yanısıra başka takımların da talip olduğu Anderson Talisca'nın durumunu yakın takibine aldı.

Fenerbahçe'nin 1 numaralı transfer gündemi haline gelen ve camianın çok istediği Wilfried Zaha'yı Galatasaray transfer etti . Bu gelişme üzerine, camiada oluşan moral bozukluğunu gidermek isteyen Sarı-Lacivertli ekip kolları sıvadı ve Fildişili yıldızı unutturacak bomba transferler için harekete geçti.

TALISCA OPERASYONU

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eksik olduğu düşünülen bölgelere yıldız oyuncuları alarak taraftarlarının gönlünü almayı planlıyor.Dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Zaha transferini unutturmak için harekete geçti. Kanarya, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'yı gündemine aldı.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eksik olduğu düşünülen bölgelere yıldız oyuncuları alarak taraftarlarının gönlünü almayı planlıyor.Dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Zaha transferini unutturmak için harekete geçti. Kanarya, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'yı gündemine aldı.

Kanarya'nın transferi kiralık olarak gerçekleştirmesi halinde oyuncunun maaşının bir kısmını Al Nassr'ın ödeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 27 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 21 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.