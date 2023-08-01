Zimbru - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Zimbru maçı saat kaçta hangi kanalda?

Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi tur için avantajlı bir skora elde etti.

Moldova'nın Zimbru takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 255 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 331 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı farklı kazanan sarı-lacivertliler, aynı zamanda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetine de imza attı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İrfancan Eğribayat-Ferdi Kadıoğlu-Samet-Peres-Oosterwolde-Miguel Crespo-İsmail-İrfancan Kahveci-Szymanski-Kent-Batshuayi