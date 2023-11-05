Asya'nın Efsanevi Vampirleri İle Tanışın! Efsanevi Çin Vampirleri

Vampir efsanesi deyince ne kadar Asya Kültüründen uzak bir düşünceye varsak da Çin'in Zıplayan Vampirleri "Jiang Shie" vardı. Çin'in efsanevi vampirleri Çin tarihinde yer alan bir tür ölümsüz yaratıktır. Çince adı sıklıkla "Çinli zıplayan vampir/zombi/hayalet" olarak çevrilse de, gerçek anlamı "katı ceset'tir."

Bu yaratıklar, Qing Hanedanlığı yetkilisinin üniforması olan kıyafetlerinden tanınabilir. Ek olarak jiang shi, duruşu ve hareketi ile tanınabilir. Bu yaratıkların kolları, görünüşe göre ölüm sertliği nedeniyle kalıcı olarak uzanmış durumda ve yürümek yerine atlıyorlar. Vücutlarındaki katılığın bir sonucu olarak, bir cesedi jiang shi'ye dönüştürmenin ve onları yenmenin birçok yolu vardır. Bu ölümsüz yaratıklar pek çok Çin filmlerinde karşımıza çıkabilir.

Çin'in Zıplayan Vampirleri Jiang Shi Nedir?

Görünüşe göre bir cesedin jiang shi'ye dönüşmesinin birçok yolu var. Örneğin, efsanenin bir versiyonuna göre, bir kişi şiddetli bir ölüme maruz kalmasıyla, örneğin; intihar, asılma veya boğulma gibi ölümlere maruz kalması ile bir jiang shi yaratılır. Bu tür ölümler, ruhun bedenden ayrılamamasına ve dolayısıyla cesedin yeniden canlanmasına neden olur.

Diğer bir inanış ise, uygun bir cenaze töreni yapılmazsa cesedin jiang shi olabileceği yönündedir. Örneğin, cenaze töreni ölümden sonra ertelenirse, ölü bir beden huzursuz olabilir ve yaşayanların peşine düşebilir. Bir cesedin jiang shi'ye dönüşmesinin bir başka sözde yolu da cenazenin gömüldükten sonra bile çürümemesidir. Bir yıldırımın çarptığı veya bir hayvanın özellikle kedilerin, üzerinden atladığı cesetlerin de bu ölümsüz yaratığa dönüştüğü söyleniyor.

Çin'in Zıplayan Vampirleri Jiang Shi Nasıl Yenilir?

Jiang shi'nin genellikle geceleri ortaya çıktığı söylenir. Jiang shi, kendilerini ayakta tutmak ve daha da güçlenmek için yaşayan kurbanlarının yaşam gücünü çalardı. Ancak canlılar bu canlılara karşı tamamen savunmasız değildir. Bir jiang shi'yi yenmenin birkaç yolu var gibi görünüyor.

Çin'in zıplayan vampirleri jiang shiyi yenmek için kullanılan yöntemler: