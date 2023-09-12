Darbenin amacı neydi? 12 Eylül Amerikancı darbesinin arkasındaki gerçekler

12 Eylül 1980... 43 yıl önce Türkiye'de, Amerika'nın "bizim oğlanlar" dediği güçler tarafından tertiplenen tezgah için düğmeye basıldı, operasyon başladı. Türkiye'yi karanlığa sürükleyen darbe yapılmış, ancak operasyon bitmemişti. Ülkeyi kaosa sürükleyen merkez, iktidarlarını da yaratacaktı. Amerikancı rejiminin üretiminden Özallar ve Çillerlerler doğdu.

12 EYLÜL DARBESİ'NİN GERÇEK AMACI NEYDİ?

Dönemin CIA Ankara Bürosu şefi Paul Henze'in, ABD Başkanı Carter’a hitaben söylediği, "Bizim çocuklar başardı" sözlerinin damga vurduğu 12 Eylül darbesinin üzerinden 43 yıl geçti. Peki darbe nasıl tezgahlandı?

24 Ocak kararlarıyla emperyalist sistemin Türkiye'nin milli duvarlarını yıkmak ve tüm hücrelere sızmasının yolu açıldı. Bu kararların uygulanması için bir sopaya ihtiyaç vardı. O da 12 Eylül 1980 Amerikancı darbesiydi. Milli devleti yıkmak, emperyalist saldırının önünü açmak için darbe yapıldı.

DARBENİN BİLANÇOSU

O süreçte 650 bin kişi gözaltına alındı, sıkıyönetim mahkemelerinde 230 bin kişi yargılandı. Bir milyon 683 bin kişi fişlenirken 210 bin dava açıldı. 12 Eylül Amerikancı rejimi Türkiye'yi savunan Türkiye İşçi Partisi yani Vatan Partisi yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır.