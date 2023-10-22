Filistin ve Kudüs ile ilgili az bilinen gerçekler Filistin tarihini anlatan Kudüs Rehberi Numan Balcı tarafından anlatıldı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları "tarihte ne yaşandı" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarında 1967 sınırlarına işaret ederek, başkenti doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız egemen bir Filistin devleti kurulmasının gerekliliği konusunda dikkat çekti.

Filistin ve Kudüs İle İlgili Az Bilinen Gerçekler

Filistin tarihini anlatan Kudüs Rehberi Numan Balcı, 1910 yılında İngilizler tarafından işgal edilen toprakların 1948 yılında yine İngilizler tarafından İsraillilere teslim edildiğini ifade etti. 1967 yılında ise Kudüs'ün Birleşmiş Milletler tarafından işgal edilmiş topraklar olarak kabul edildiğini anlatan Balcı, Filistinlilerin toprak sattığı iddiasını da kesin bir dille yalanlayıp şu sözleri ifade etti:

"Bugün yaşanan hadiseler birer sebep değil. Bugün yaşanan hadiseler sonuç. 1948 ve 1967'den bugüne yaşanmış olan tabiri caizse sürekli sürekli dövülmüş, tokatlanmış, ezilmiş, aşağılanmış olan bir milletin feryadı"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar devam ederken, Gazze'de abluka ve yoğun bombardıman da devam ediyor. 7 Ekim tarihinde başlayan saldırılar için Batılı liderler hem kendi ülkelerinden yaptıkları açıklamalarla, hem de Tel Aviv'e giderek İsrail’i desteklediklerini bildirdi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere İslam dünyasının liderleri ise Filistin'in yanında olduğunu aktardı. Yaşanan olaylar, "Filistin tarihinde ne yaşandı" sorusunu da gündeme getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında ise 1967 sınırlarında olduğu gibi başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğini söylemişti.

Bu açıklamaların sonrasında "1967 yılında ne oldu" sorusu akıllara geldi. Bu soruların cevaplarını, Kudüs Rehberi Numan Balcı verdi. Balcı, Osmanlı döneminin son günlerine kadar en huzurlu bir şekilde yaşayan Filistin'in 1910 yılında İngilizler tarafından işgal edildiğini hatırlattı. 1897 yılında Modern Siyonizm'in kurucusu olan Theodor Herzl başkanlığında yapılan Büyük Siyonist Kongresi’nde Filistin topraklarının Yahudilere ait olduğu kararının verilmesi üzerine 1948 yılında İngilizler, İsraillilere Filistin topraklarını hediye etti. 410 yıl Osmanlı egemenliğinde olan Filistin topraklarında 1948 yılında David Ben Gurion’un, Filistin’in Yahudi toprağı olduğuna dair beyanname okumasının ardından zulmün arkası kesilmedi. Filistin toprakları 1967 senesinde bir kritik döneme daha girdi. Bu tarihte İsrail başkentini Kudüs olarak ilan ederken, Birleşmiş Milletler İsrail'in bu kararını tanımayarak Kudüs’ü işgal edilmiş toprak olarak kabul etti. Aynı tarihte İsrailliler, Filistin’in Meğaribe Mahallesi’ni yerle bir etti ve buraya kendilerine 'Ağlama Duvarı' adında bir ibadethane yaptı. On binlerce Müslümanın öldüğü mahalle günümüzde Yahudilerin kıblesi olarak kabul ediliyor. Balcı, akıllara takılan bir diğer soruya daha yanıt verdi. "Filistinliler, topraklarını sattı mı" sorusunun son günlerde gündeme geldiğini söyleyen Kudüs Rehberi Numan Balcı, "Buradaki Müslümanların toprak sattığı iddiası koca bir yalandır" dedi.