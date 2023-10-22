Gazze'de Ölü Sayısı 4 Bin 651'e Yükseldi! Filistin Sağlık Bakanlığı Açıkladı

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Bölgeye insanı yardımın ulaşmasına da engel olan İsrail'in insanlık dışı tutumu nedeniyle bölgede bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Yeni Verileri Açıkladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana süren İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 266 Filistinliyi öldürdüğünü belirtti. Gazze'deki toplam can kaybının 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651'e yükseldiğini ifade eden Kudra, yaralı sayısının da 14 bin 245'e çıktığını söyledi.

Kudra, hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ını çocukların oluşturduğunu ifade etti.