Popüler Spor Dallarının Kökeni!

Günümüzdeki spor dallarının kökeni antik çağlara kadar uzanmaktadır. Kimileri tesadüfen ortaya çıkmış olsa da kimi spor dalları ait olduğu toplumunun kültürel sembolü olmuştu ve dini ritüellerde uygulanıyordu.

Spor da toplumun kendisi kadar kalıcı ve sürekli gelişen bir olgudur. Antik çağlardan 19. yüzyıla kadar uzanan en popüler spor dallarının kökenini araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.

1. Basketbol

Basketbol, ​​açıkça tanımlanabilir bir mucidi olan tek büyük Amerikan sporudur. James Naismith, sporun orijinal 13 kuralını, Springfield, Massachusetts'teki Genç Erkekler Hıristiyan Birliği (YMCA) eğitim okulunda Aralık 1891'de yapılan bir sınıf ödevinin parçası olarak yazdı. Kanada'da doğup eğitim gören Naismith, beden eğitimine olan ilgisini sürdürmek için güneye geldi. Naismith, kış aylarında spor salonlarında oynanabilecek bir oyun yaratmaya çalıştı. İlk basketbol maçı 21 Aralık 1891'de oynandı.

2. Futbol

İki eski İngiliz sporuyla (ragbi ve futbol (veya futbol)) yakından ilişkili olan Amerikan futbolu, 19. yüzyılın sonlarında Kuzey Amerika'daki, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde ortaya çıktı. Eski ragbi benzeri oyunlardan bugün bildiğimiz futbol sporuna geçişin en büyük sorumlusu, “Amerikan Futbolunun Babası” olarak da bilinen Walter Camp'ti. 1876'dan 1881'e kadar Yale öğrencisi ve tıp öğrencisi olan Camp, devre arası oynadı ve baş antrenör olarak görev yaptı; burada günümüz futbolunu şekillendiren birçok kural ve yeniliğe öncülük etti.

3. Beyzbol

merika Birleşik Devletleri'nde beyzbolu andıran oyunlara yapılan atıflar 18. yüzyıla kadar uzanıyor. Futbol gibi onun da en doğrudan ataları iki İngiliz oyunu gibi görünüyor: Rounders (sömürgeciler tarafından New England'a getirilen bir çocuk oyunu) ve kriket. Eylül 1845'te bir grup New Yorklu adam New York Knickerbocker Beyzbol Kulübü'nü kurdu. Bunlardan biri -gönüllü itfaiyeci ve banka memuru Alexander Joy Cartwright- modern beyzbolun temelini oluşturacak, diğer şeylerin yanı sıra elmas şeklinde bir saha, faul çizgileri ve üç vuruş kuralını gerektiren yeni bir kurallar dizisi oluşturacaktı.

4. Buz Pateni

Buz pateninin en eski kanıtı, İskandinavya ve Rusya sakinlerinin at, geyik ve koyun gibi büyük hayvanların kaval kemiklerini kışın donmuş göller ve su yollarında seyahat etmek için patenlere dönüştürdüğü ve şekillendirdiği yaklaşık MÖ 3.000 yılına kadar uzanır. Artistik patinajın teknik disiplini, 18. yüzyıl Britanya'sında insanların eğlence faaliyetleri için daha fazla zaman kazanmasıyla gelişti. 1772'de İngiliz Robert Jones , buz üzerinde daireler, kıvrımlı çizgiler, spiraller ve sekiz figür gibi şekillerin nasıl oluşturulacağına dair talimatlar sunan, artistik patinajın ilk eğitici kitabı A Treatise on Skating'i kaleme aldı.

5. Hokey

Buz hokeyinin kökenleri Orta Çağ'da, hatta Antik Yunan ve Mısır'da oynanan sopa ve top oyunlarına kadar uzanır. Oyunun versiyonları 18. yüzyıl Avrupa'sında gelişti ve kısa sürede Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yayıldı. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'na göre ilk organize buz hokeyi oyunu, 3 Mart 1875'te Montreal'deki Victoria Skating Club'dan her biri dokuz kişiden oluşan iki takım arasında oynandı.

6. Golf

Golfün versiyonlarının İskoçya'da en azından 15. yüzyılın başlarında oynandığı biliniyordu; biri büyük mülklerde, diğeri ise köy ve kasabaların sokaklarında oynanıyordu. 1744 yılında, Edinburgh Golfçüleri Onurlu Şirketi, Edinburgh'daki Leith Links'teki turnuvaları için On Üç Madde olarak bilinen oyunun ilk kurallarını yazdı. Sonraki 100 yıl boyunca bu 13 kural 30'dan fazla kulüp tarafından benimsenerek bugün bildiğimiz sporun resmileşmesine yardımcı oldu.