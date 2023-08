Tekalif-i Milliye Emirleri neden alındı? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane fikri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk halkına güveni sonsuzdu. Hiçbir zaman bir Türk'ün esir olarak yaşayamayacağını birçok kez hatırlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk halkına güvenini, örnek olarak çok kısa şu cümle ile hatırlatmak istedim:

- Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.

Atatürk, yola çıktığı arkadaşlarına ve Türk halkına çok güveniyordu ve güveni başarısız olmayacaktı. Üstün dahiyane fikri ile planladığı kurtuluş savaşı başlamıştı.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ

Osmanlı İmparatorluğu, emperyalist güçler tarafından zor duruma doğru çekiliyordu. Osmanlı İmparatorluğu, dış güçler ile cephede savaşırken, bir yandan da ülkenin içinde çıkan isyanlar ile uğraşıyordu. Osmanlı İmparatorluğu için artık zor durumdu.

Emperyalist güçler savaşı kazanmış gözüyle bakıyor, haritada kendilerince, Osmanlı İmparatorluğu'nu pay ediyordu. Ama emperyalist güçlerin unuttuğu biri vardı. Çıktığı bütün cephelerdeki savaşları kazanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk!

MİLLİ MÜCADELEDE ATATÜRK

Emperyalist güçler, Osmanlı İmparatorluğunu pay etmeye başlamıştı. Ama Ulu Önder Mustafa Kemal'i unutmayanlarda vardı!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmayanların başında, emperyalist güçlerin komutanları yer alıyordu. Çünkü onlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü cephede görmüş, neler yapabileceğini biliyordu. Osmanlı İmparatorluğu içinde dolaşan İngiliz kuvvetleri, isyanların çıkabileceğini ve azınlıkların güvenliğini bahane ederek, Osmanlı İmparatorluğu'ndan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için idam kararı istemişti.

EMPERYALİST GÜÇLERİN ATATÜRK KARARI

Emperyalist güçlerin çeşitli bahaneleri ile ordu dağıtılmıştı. Telgraf konuşmaları İngilizler tarafından takip ediliyor, ülkenin içinde emperyalist güçlerin kuvvet birlikleri devriye atıyordu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için çoktan idam kararı çıkmış, görüldüğü yerde vur emri alınmıştı. Ama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, idam kararı olmasına rağmen ülkesinden kaçmadı ve hiçbir zaman yolundan dönmeyerek görevinden istifa etmişti. Milli mücadeleye kahraman Türk halkının bütünlüğü ile devam edecekti. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlığına örnek şu sözü verebiliriz:

- Biz yaşama ve bağımsızlık isteyen milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı esirgemeden veririz!

1921 (Atatürk’ün S.D. I, s. 195 -196)

KURTULUŞ SAVAŞI PLANLARI

Kurtuluş Savaşı, planlı bir şekilde ilerliyor, her şey Ulu Önder Mustafa Kemal'in planladığı şekilde gidiyordu. Halk sonuna kadar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e güveniyor ve destek veriyordu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için vatanın her toprağı çok değerliydi, ve savaşmadan bir karış toprak bile düşmanlara teslim edilemezdi. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için cephede kazanılmış her savaş, yurtta kazanılmış bir savaştır. Hiçbir savaş değersiz olarak görülemezdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu düşüncesini de Sakarya Meydan Muharebesi zamanında şu sözler ile açıklıyor:

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ HANGİ SAVAŞ?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ordunun dağıtılmış olması nedeniyle, yurdun her tarafını silah arkadaşlarıyla birlikte gezmiş, milli mücadelenin önemini halka anlatmıştı. Kurtuluş Savaşı için yeni bir ordu kurulmuştu. Ama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e inanıp orduya katılanların, ihtiyaçları vardı. Bu insanların yemek yemesi lazım ve savaşmak için yeni silahlara sahip olmaları lazımdı. İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin bağımsızlığı için vereceği mücadele ihtiyaçların karşılanması için, Tekâlif-i Milliye emirlerini yayınladı. Artık ordunun ihtiyaçları karşılanabilecek, düşmanlar ile daha sağlıklı bir şekilde mücadele edilecekti. Tekâlif-i Milliye emirleri şu şekildedir:

1• Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

2• Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

3• Her aile bir askeri giydirecek.

4• Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40’ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

5• Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40’ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

6• Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.

7• Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20’sine el konacak.

8• )Sahipsiz bütün mallara el konacak.

9• )Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

10• )Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km’lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

Her ilçede kurulan Tekalif-i Milliye Komisyonları, kimden ne kadar borç alındıysa kayıt altına aldı. Ve Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Tekalif-i Milliye emirleri kapsamında alınan tüm borçlar hak sahiplerine geri ödendi.