Cem Yılmaz Hayranları İçin Sevindirici Haber! Yeni Gösterisi 7 Şubat'ta!

Cem Yılmaz'ın stand-uplarını seven kişiler için sevindiren haber geldi. Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi, hayranları tarafından oldukça merak ediyor. Cem Yılmaz, 'CMXXIV' ismi ile yeni gösterisini İstanbul'da sergileyecek. 7 Şubat tarihinde dikkat...

Cem Yılmaz Hayranları İçin Sevindirici Haber

Cem Yılmaz hayranları için harika haber geldi. Yeni gösterisi 7 Şubat'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde başlıyor. Biletler kapış kapış gidecek. Sakın kaçırmayın.

Sevilen komedyen Cem Yılmaz, uzun bir süre sonra hazırladığı "CMXXIV" ismini taşıyan yeni gösterisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Cem Yılmaz yeni standı-upını, 7 Şubat tarihinden itibaren Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde beğeniye sunacak.

Sezon boyunca Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek gösterinin biletleri, yarın saat 12.00'de Passo sitesinde satışa çıkacak.