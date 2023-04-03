ABD saldırı grubu Doğu Akdeniz'e geliyor

Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay konusu ve ABD uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gelmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu

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Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay konusu ve ABD uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gelmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Nebiler, Finlandiya'nın NATO üyeliğine Finlandiya meclisinde bile 7 "hayır" oyu çıktığını, biz de ise 1 "hayır" oyu bile çıkmayıp tüm partilerce kabul edildiğini belirtti. Ayrıca Nebiler Amerikan uçak gemilerinin Doğu Akdeniz'e gelmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Ben sizin hoşunuza gidecek şeyleri söylemek için burada değilim, doğruları söylemek için buradayım. Bu uçak gemisi Türkiye'yi, Suriye'yi, İran'ı, Rusya'yı vurmak için geliyor. Bu uçak gemisi bizatihi Cuma günü sizin el kaldırıp "evet" dediğiniz NATO'dur. NATO'nun genişlemesidir. Biz "hayır" dedik siz çağırdınız. Bir şey olduğu takdirde yine kaçacaksınız, 15 Temmuz gecesi yaptığınızı yapacaksınız
# Televizyon Gazetesi # nato # finlandiya # türkiye

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