Halil Nebiler'den Bakan Nebati'ye: "Çiftçi batacağına banka batsın diyemiyorsunuz"

Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, "Tüm dünyada bankalar batarken bizimkiler çok kar ediyor" diyen Bakan Nebati'ye "Çok kar ediyorsa çiftçiyi soyarak kar ediyor, işçiyi soyarak kar ediyor, memuru soyarak kar ediyor" dedi. Nebiler, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

- Bankalar çok kar ediyorsa çiftçiyi soyarak kar ediyor, işçiyi soyarak kar ediyor, memuru soyarak kar ediyor. Yüzde iki yüz üç yüz banka karı nedir ya? Dünyanın neresinde var? Çiftçi batacağına banka batsın diyemiyorsunuz, bankaların karını övüyorsunuz ondan sonra seccadeye bastı mı basmadı mı?



