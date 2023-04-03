Halil Nebiler'den Bakan Nebati'ye: "Çiftçi batacağına banka batsın diyemiyorsunuz"

Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, "Tüm dünyada bankalar batarken bizimkiler çok kar ediyor" diyen Nebati'ye "Çok kar ediyorsa çiftçiyi soyarak kar ediyor, işçiyi soyarak kar ediyor, memuru soyarak kar ediyor." dedi

Son Güncelleme:

Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, "Tüm dünyada bankalar batarken bizimkiler çok kar ediyor" diyen Bakan Nebati'ye "Çok kar ediyorsa çiftçiyi soyarak kar ediyor, işçiyi soyarak kar ediyor, memuru soyarak kar ediyor" dedi. Nebiler, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

- Bankalar çok kar ediyorsa çiftçiyi soyarak kar ediyor, işçiyi soyarak kar ediyor, memuru soyarak kar ediyor. Yüzde iki yüz üç yüz banka karı nedir ya? Dünyanın neresinde var? Çiftçi batacağına banka batsın diyemiyorsunuz, bankaların karını övüyorsunuz ondan sonra seccadeye bastı mı basmadı mı?


 

# Televizyon Gazetesi # halil nebiler # seccade # nureddin nebati # ekonomi

Benzer Videolar

"Kılıçdaroğlu ABD'ye secde etmiş" "Kılıçdaroğlu ABD'ye secde etmiş"
Azerbaycan Gündemi - 3 Nisan 2023 Azerbaycan Gündemi - 3 Nisan 2023
Televizyon Gazetesi - 3 Nisan 2023 Televizyon Gazetesi - 3 Nisan 2023
Güne Başlarken - 4 Nisan 2023 Güne Başlarken - 4 Nisan 2023
Ulusal Özel - 3 Nisan 2023 Ulusal Özel - 3 Nisan 2023
Perde Arkası - 3 Nisan 2023 Perde Arkası - 3 Nisan 2023
Günlük - 3 Nisan 2023 Günlük - 3 Nisan 2023
Ana Haber - 3 Nisan 2023 Ana Haber - 3 Nisan 2023
ABD saldırı grubu Akdeniz'e geliyor ABD saldırı grubu Akdeniz'e geliyor
Güne Başlarken - 3 Nisan 2023 Güne Başlarken - 3 Nisan 2023
Futbol Gecesi - 2 Nisan 2023 Futbol Gecesi - 2 Nisan 2023
"ABD en büyük kara para aklayıcısıdır" "ABD en büyük kara para aklayıcısıdır"
Çok Okunanlar
1 Efsane otomobil Toros geri dönüyor
2 Karaman'da feci kaza
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (4 NİSAN 2023)
4 Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı
5 Türkiye Kupası çeyrek final maç programı