Halil Nebiler'den Kılıçdaroğlu'na: "Kılıçdaroğlu ABD'ye secde etmiş"

Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, gündemdeki seccade konusuyla ilgili eleştiriler yaptı. Nebiler, herkesin seccadeye basma olayını konuştuğunu ancak kimsenin Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya secde etmesini konuşmadığını belirtti. Nebiler şöyle konuştu:

- Hiç kimse Kemal Kılıçdaroğlu'nun NATO'culuğunu, Amerika'dan medet ummasını konuşmuyor da seccadeye basıp basmadığını konuşuyor. Amerika'ya secde etmiş ondan bahsetmiyorsunuz, seccade de seccade.