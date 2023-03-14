ABD'nin Türkiye karşıtı yeni hamleleri ne olabilir? | Doğu Perinçek değerlendirdi

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında seçim sürecinde bizi nelerin beklediğini ve ABD'nin istemediği durumların gerçekleşmesi durumunda Türkiye'ye yapabileceği olası müdahaleler hakkında konuştu.

Perinçek konuşmasında şunları söyledi:

- Amerika'nın seçim planı bozuldu dedik ilk Altılı Masa dağılınca fakat şimdi yeni bir seçim planıyla, hatta eski planı biraz tamir ederek Amerika yine seçim planını devreye soktu. Meral Akşener'i tekrar o masaya oturtarak seçim planında devam ediyor ama Amerika şuna bakacak kazanamaz dediği Kılıçdaroğlu bu sefer kazanabilecek mi. Bütün bunlardan sonra yani bence Amerika onu tartacak bakacak şimdi Kılıçdaroğlu'nun taraftarları biz kazanacağız falan filan diyorlar ama Amerika o laflara bakmaz Amerika araştırmalarını yapar dengelere bakar teraziye koyar Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını görürse bu seçim planını sürdürür. Aksini düşünürse Amerika'nın o Dedeağaç'tan Girit'in kuzeyine kadar kurduğu 9 tane üst onlar bize bir şey ifade ediyor Suriyeli kuzeyindeki gelişmeler, Amerikan Genelkurmay Başkanı hiç olmayan bir şey geliyor Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin yöneticileriyle buluşuyor tamamen Türkiye'ye karşı bir olay mesela. Yunanistan Konstantinopolis'e geleceğini ve ekümenik ziyaret edeceğini söylüyor. Bütün bunlar aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim planı dışındaki planlarıyla ilgili bazı adımlarında atıldığını yani diyelim b planına girdiler, şimdi c planında da bazı işaretlerini veriyorlar. Amerika eğer Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini görürse o zaman Amerika hem seçim sonrasında belki de seçim öncesinde başka araçları kullanmaya başlayacaktır.