"Böyle giderse savaş çıkar" - İşin Aslı
Prof. Dr. Emin Gürses, İşin Aslı programında dünyanın ve Türkiye'nin gündemini değerlendirdi. NATO'nun genişlemesi hakkında konuşan Gürses, "Böyle giderse savaş çıkar" dedi.
Prof. Dr. Emin Gürses Ulusal Kanal'da yayınlanan Kıvanç Özdal'ın sunduğu İşin Aslı programında gündeme değerlendirdi. Programa hayatını kaybeden Erol Bilbilik'i anarak başladılar.
Eski ABD Başkanı Trump'ın New York'ta hakim karşısına çıkmasını yorumlayan Gürses, şunları belirtti:
- Trump'ı çok sıkıştırıyorlar ama bu toplumsal tepki çeker (...) Avrupa'yı batırayım derken ABD kendini batıracak.
NATO'nun kuruluş amacı hakkında bilgiler veren Gürses, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi hakkında şunları belirtti:
- ABD'nin NATO'yu Avrupa'ya kurmasının sebebi Avrupa'yı kontrol etmek.
Gürses, geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın NATO'nun 31. üyesi olması ile ilgili şunları kaydetti:
- NATO'nun Türkiye'ye dost olmadığını bilmek lazım, NATO kimseye dost değil.
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