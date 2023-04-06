"Böyle giderse savaş çıkar" - İşin Aslı

Prof. Dr. Emin Gürses Ulusal Kanal'da yayınlanan Kıvanç Özdal'ın sunduğu İşin Aslı programında gündeme değerlendirdi. Programa hayatını kaybeden Erol Bilbilik'i anarak başladılar.

Eski ABD Başkanı Trump'ın New York'ta hakim karşısına çıkmasını yorumlayan Gürses, şunları belirtti:

- Trump'ı çok sıkıştırıyorlar ama bu toplumsal tepki çeker (...) Avrupa'yı batırayım derken ABD kendini batıracak.

NATO'nun kuruluş amacı hakkında bilgiler veren Gürses, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi hakkında şunları belirtti:

- ABD'nin NATO'yu Avrupa'ya kurmasının sebebi Avrupa'yı kontrol etmek.

Gürses, geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın NATO'nun 31. üyesi olması ile ilgili şunları kaydetti: