Davutoğlu’nun sicili: Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarına böyle sahip çıkmıştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, her fırsatta Vatan Partisi'ni ve Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'i hedef almasıyla biliniyor. Bu karşı duruşun arkasında, Davutoğlu'nun içindeki Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı yatıyor. Davutoğlu, başbakanlığı ve dışişleri bakanlığı döneminde aldığı kararlarla Türkiye'yi bataklığa sürüklemiş bir isim. Suriye meselesinde takındığı tavırla ABD'nin bölgedeki planlarına hizmet etmişti.

ABD'NİN ANKARA'DAKİ ADAMI

Davutoğlu, başbakanlık görevinden alındığında buna üzülenlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri olmuştu. Davutoğlu'nun görevden alınmasını, ABD'nin dış politikasının yayın organı Foreign Policy, "ABD Ankara'daki adamını kaybetti" ifadeleriyle duyurmuştu.

İSKİLİPLİ ATIF, SEYİT RIZA, SAİD NURSİ'YE ÖVGÜ CUMHURİYET'E DÜŞMANLIK

Ahmet Davutoğlu'nun, geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşması yeniden gündeme geldi. Davutoğlu bu konuşmasında İskilipli Atıf, Said Nursi, Seyit Rıza gibi Cumhuriyet düşmanlarını övdü. Davutoğlu, bu isimlerin tek suçunun iktidarla farklı düşünmek olduğunu savunan Davutoğlu, “resmi ideoloji” söylemiyle Cumhuriyet değerlerini hedef aldı.

DAHA ÖNCE DE CUMHURİYET’İ HEDEF ALMIŞTI

Ulusal Kanal’da Hafta Sonu programında Ahmet Davutoğlu’nun bu açıklamalarını yorumlayan Oğuz Polatbilek, Davutoğlu’nun daha önce de “Benim hayatım CHP zihniyetiyle mücadeleyle geçti” sözlerini hatırlattı. Polatbilek, “Davutoğlu bu sözüyle de Kemalizm’i ve Cumhuriyet’i hedef almıştı” dedi.

Polatbilek, “Eleştiri, ifade özgürlüğü sloganları atanlar, ‘bu cumhuriyet düşmanı bununla mı bir araya geliyorsunuz?’ diye ahkam kesenler, bunu görürler ama kafa çevirirler” ifadelerini kullandı.