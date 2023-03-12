AYM'den HDP'ye seçim desteği - Fikir Meydanı - 11 Mart 2023
Gündemin sıcak başlıkları Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Fikir Meydanı'nda masaya yatırıldı.
Gündemin sıcak başlıkları Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Fikir Meydanı'nda masaya yatırıldı.
Uzman ve Konuklar:
• Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu
• Gazeteci - Yazar Mustafa Ertekin
• Avukat Latif Cem Baran
• Gazeteci Çağlar Cilara
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