AYM'den HDP'ye seçim desteği - Fikir Meydanı - 11 Mart 2023

Gündemin sıcak başlıkları Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Fikir Meydanı'nda masaya yatırıldı.

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Gündemin sıcak başlıkları Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Fikir Meydanı'nda masaya yatırıldı.

Uzman ve Konuklar:

• Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu

• Gazeteci - Yazar Mustafa Ertekin

• Avukat Latif Cem Baran

• Gazeteci Çağlar Cilara 

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