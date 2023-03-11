HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilir mi?
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Perinçek, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında önemli yorumlarda bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Perinçek, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihitmalinin Ak Parti'nin izleyeceği politikalara bağlı olduğunu belirtti.
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