HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilir mi?

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, İşin Aslı programında gündeme dair önemli yorumlarda bulundu. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma ihtimali üzerine konuştu.

Son Güncelleme:

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, Kıvanç Özdal'ın sunduğu İşin Aslı programında gündeme dair önemli yorumlarda bulundu.

Gürses, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma ihtimali üzerine konuştu.

Gürses, İBB Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak düşünülmesi konusunda ise şunları belirtti:

- İmamoğlu, CHP Genel Başkanı olmak istiyor.
# İşin Aslı # chp # kemal kılıçdaroğlu # emin gürses

Benzer Videolar

Beklenen İstanbul Depremi için Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken yorum Beklenen İstanbul Depremi için Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken yorum
Akşener'i kim, nasıl masaya döndürdü? Akşener'i kim, nasıl masaya döndürdü?
Fikir Meydanı - 10 Mart 2023 - Fikir Meydanı - 10 Mart 2023 -
Üreten Türkiye - 10 Mart 2023 - Üreten Türkiye - 10 Mart 2023 -
Ana Haber - 10 Mart 2023 - Ana Haber - 10 Mart 2023 -
Günlük - 10 Mart 2023 - Günlük - 10 Mart 2023 -
Gün Ortası - 10 Mart 2023 Gün Ortası - 10 Mart 2023
Televizyon Gazetesi - 10 Mart 2023 Televizyon Gazetesi - 10 Mart 2023
Güne Başlarken - 10 Mart 2023 Güne Başlarken - 10 Mart 2023
Akşener tarih mi olacak tarih mi yazacak? Akşener tarih mi olacak tarih mi yazacak?
Akşener'in "Ülkücü damarı" Akşener'in "Ülkücü damarı"
ABD neden Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi? ABD neden Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi?
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (11 MART 2023)
3 27 bin TL promosyon hesaplara yatacak
4 11 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
5 Depremlerle ilgili 6 yalan ve gerçek