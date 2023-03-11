HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilir mi?

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, Kıvanç Özdal'ın sunduğu İşin Aslı programında gündeme dair önemli yorumlarda bulundu.

Gürses, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma ihtimali üzerine konuştu.

Gürses, İBB Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak düşünülmesi konusunda ise şunları belirtti: