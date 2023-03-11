Akşener'in dönüşünü kim planladı? | Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yorumladı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Çıkış Yolu'nda İyi Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılıp ardından geri dönmesini değerlendirdi.

Perinçek yaşanan süreci değerlendirirken şu yorumu yaptı:

- İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarını basın izlesin, birçok önemli görüşmesini dinlenemeyen mekanlardan yapıyor. Onlar da ortaya çıkacak biliniyor o karargah var onu söyleyeyim o karargah var olduğunu biz kesin olarak saptadık. Bize gelen duyumlarla o açıklamayı yapmıyoruz, o karargah var zaten bakın bizim açıklamamızdan sonra kimse yok demedi. Onun üzerinde duran yok ve bir kere Amerika dayatması olduğu bütün medyada başlıklara çıktı. Amerika'nın dayatması sonucunda Meral Akşener tekrar masaya, sandalyesine oturtuldu.