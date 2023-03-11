HDP, İyi Parti, CHP üçgeninde neler oluyor?

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamasının ardından HDP'nin de Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı konusunda bir tartışma başladı. CHP'de Özgür Özel'den, İyi Parti'den Bahadır Erdem'den konuyla ilgili açıklamalar geldi.

HDP'li Saruhan Oluç'ta sonradan konuşulanlara cevap verdi.

HDP'YE BAKANLIK VERİLEMEZ

CHP Başkanvekili Özgür Özel konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

- HDP seçime ayrı bir ittifakta giriyor, en yüksek oyu alırlar tek başlarına iktidar olurlar bütün bakanlıkları da alırlar yani Türkiye'de bazı seçmenler bakan seçemez diye bir şey yok bunu burada ilave ediyorum. Ama bizim ittifakımız bakanları paylaşacağını kağıt üzerinde yazdı. O bellidir, ittifakımızda HDP olmadığı için biz seçimi kazanırsak HDP'ye bakanlık verilemez. Bunu dün Meral Hanım da anlattı.

TERÖR KONUSUNDA NETİZ

İyi Parti Genel Başkan Yardımcı Bahadır Erdem'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu, Erdem şunları söyledi:

- Ama bizim kesin olan çizgilerimiz var kesin olan bir takım... O da bizim değil aslında milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz yoksa ters siyasi parti milletin sesidir, milletin temsilcisi olduğu zaman, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz inandığımız ve seçmenimizden ve milletin çoğunluğunun inandığı , aslında terör söz konusu olduğunda çoğunluk değil 85 milyonun 85 milyonun da aynı şeyi inandığını düşündüğümüz terör konusundaki şeylerimiz netti. Buna hep söyledik, bugün de netiz dolayısıyla bizde değişen bir şey yok yani hep aynı şeyleri söylüyoruz.

HDP'SİZ DEMOKRASİ OLMAZ

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç HDP ile ilgili yapılan yorumlara karşı şu yanıtı verdi: