Hasar tespit çalışmaları sonlanıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koordinesi ile birlikte yaptığı bina hasar tespit çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı.

BAZI BİNALARDA TESPİT YAPILAMIYOR

Ancak kilitli veya sahiplerine ulaşılamayan binalara ise hasar tespiti yapılamadı.

AFAD, afet bölgelerinin hızlı toparlanabilmesi için hasar tespit işlemlerinin bir an önce yapılması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada, bina sahiplerinin 31 Mart'a kadar illerdeki Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, valilik, kaymakamlıklar ile Hasar Tespit İtiraz merkezlerine başvurmaları gerektiği söyledi.

"Girilemeyen" kaydı düşülen binalara ait listeler, valilik tarafından ilgili kaymakamlıklara ve bağlı oldukları muhtarlıklara gönderilecek.

31 Mart tarihine kadar bildirimde bulunulmaması halinde ise valilik/kaymakamlık koordinesinde kolluk kuvvetlerince binalara girilecek.