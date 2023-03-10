Fındık bahçelerine dadanan böceğe Çin'den ithal 'samuray arı' çözüm oldu

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran, 'Türkiye'nin fındık ambarı' Karadeniz Bölgesi'nde bitkilere dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü, başta fındık olmak üzere birçok bitki türü için de tehdit oluşturuyor.



Gürcistan'dan bölgeye geldiği saptanan ve Türkiye'de yayılımını hızlandıran böcek, günde 30 kilometre yol kat ediyor.



Dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadele kapsamında etkin rol oynayacak, Çin'den ithal edilen 'samuray arı'lar, Samsun'da Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde laboratuvar ortamında çoğaltılıyor.



Bölge illerinde haziranda belirlenen alanlarda kontrollü salınım sürecine geçilecek 30 bini aşkın 'samuray arı' ile tarımda yıllık 5 milyar liralık zarara yol açtığı da saptanan istilacı böceğin yok edilmesi hedefleniyor.



Ana vatanı Çin olan, 'Japonika arı' olarak da adlandırılan 'samuray arı'ların, salındığı alanlarda larvaları yiyerek kokarcaların yayılımını durdurması hedefleniyor.