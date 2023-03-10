Fındık bahçelerine dadanan böceğe Çin'den ithal 'samuray arı' çözüm oldu

Karadeniz’de fındık bahçelerine 'kahverengi kokarca' adlı böcek dadandı. Ağaçların kökünü kurutan böcek için biyolojik mücadele başlatıldı. Bu kapsamda mücadelede Çin'den ithal edilen 'samuray arılar, laboratuvar ortamında çoğaltılarak ağaçların olduğu bölgeye bırakılıyor.

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran, 'Türkiye'nin fındık ambarı' Karadeniz Bölgesi'nde bitkilere dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü, başta fındık olmak üzere birçok bitki türü için de tehdit oluşturuyor.

Gürcistan'dan bölgeye geldiği saptanan ve Türkiye'de yayılımını hızlandıran böcek, günde 30 kilometre yol kat ediyor.

Dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadele kapsamında etkin rol oynayacak, Çin'den ithal edilen 'samuray arı'lar, Samsun'da Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde laboratuvar ortamında çoğaltılıyor.

Bölge illerinde haziranda belirlenen alanlarda kontrollü salınım sürecine geçilecek 30 bini aşkın 'samuray arı' ile tarımda yıllık 5 milyar liralık zarara yol açtığı da saptanan istilacı böceğin yok edilmesi hedefleniyor.

Ana vatanı Çin olan, 'Japonika arı' olarak da adlandırılan 'samuray arı'ların, salındığı alanlarda larvaları yiyerek kokarcaların yayılımını durdurması hedefleniyor.

# çin # böcek # fındık

Benzer Videolar

İhracat yasağının kalkması yüzleri güldürdü İhracat yasağının kalkması yüzleri güldürdü
Depremden etkilenen öğrenciler için MEB'den kritik karar Depremden etkilenen öğrenciler için MEB'den kritik karar
İstanbul'da konut kiralarında rekor artış İstanbul'da konut kiralarında rekor artış
Van'ın depremzedeleri Hatay için seferber Van'ın depremzedeleri Hatay için seferber
"Trafik sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda 22 tutuklama "Trafik sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda 22 tutuklama
" Üreticinin sigorta primleri yatırılmalı" " Üreticinin sigorta primleri yatırılmalı"
Görevlendirilen askerler komando marşıyla kentten ayrıldı Görevlendirilen askerler komando marşıyla kentten ayrıldı
Prof. Dr. Naci Görür o tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Naci Görür o tehlikeye dikkat çekti
Yunanistan çileğine Türk etiketi oyunu Yunanistan çileğine Türk etiketi oyunu
Bölgeye 1.5 milyar euro'luk destek Bölgeye 1.5 milyar euro'luk destek
Dünya Kupası konteynerleri Hatay'da Dünya Kupası konteynerleri Hatay'da
Çadırkentte 1 gün Çadırkentte 1 gün
Çok Okunanlar
1 Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi!
2 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 Gaziantep'te deprem
5 AFAD'dan İstanbullulara SMS'li uyarı!