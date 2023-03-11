Beklenen İstanbul Depremi için Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken yorum: "Öyle bir fay yok!"

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Oğuz Polatbilek'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Deprem felaketinin ardından olası İstanbul depremi hakkında birçok açıklama yapıldı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Üşümezsoy, İstanbul'da kaç yıl boyunca deprem beklemediğini açıkladı.

Birçok bilim insanı tarafından öngörülen Büyük Marmara Depremi ile ilgili Üşümezsoy şunları belirtti: