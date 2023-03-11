Beklenen İstanbul Depremi için Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken yorum: "Öyle bir fay yok!"

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı Hafta Sonu programında beklenen Büyük Marmara Depremi ile ilgili önemli yorumlarda bulundu.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Oğuz Polatbilek'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Deprem felaketinin ardından olası İstanbul depremi hakkında birçok açıklama yapıldı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Üşümezsoy, İstanbul'da kaç yıl boyunca deprem beklemediğini açıkladı.

Birçok bilim insanı tarafından öngörülen Büyük Marmara Depremi ile ilgili Üşümezsoy şunları belirtti:

- İstanbul'un kuzeyinde bir fay var mı? Yok. Ortadan giden bir fay var mı? Yok. Yıllarca bunun üzerine çalışmalar bunu kanıtlamak için gitti.
# Hafta Sonu

Benzer Videolar

Akşener'i kim, nasıl masaya döndürdü? Akşener'i kim, nasıl masaya döndürdü?
Fikir Meydanı - 10 Mart 2023 - Fikir Meydanı - 10 Mart 2023 -
Üreten Türkiye - 10 Mart 2023 - Üreten Türkiye - 10 Mart 2023 -
HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilir mi? HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilir mi?
Ana Haber - 10 Mart 2023 - Ana Haber - 10 Mart 2023 -
Günlük - 10 Mart 2023 - Günlük - 10 Mart 2023 -
Gün Ortası - 10 Mart 2023 Gün Ortası - 10 Mart 2023
Televizyon Gazetesi - 10 Mart 2023 Televizyon Gazetesi - 10 Mart 2023
Güne Başlarken - 10 Mart 2023 Güne Başlarken - 10 Mart 2023
Akşener tarih mi olacak tarih mi yazacak? Akşener tarih mi olacak tarih mi yazacak?
Akşener'in "Ülkücü damarı" Akşener'in "Ülkücü damarı"
ABD neden Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi? ABD neden Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi?
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (11 MART 2023)
3 27 bin TL promosyon hesaplara yatacak
4 11 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
5 Depremlerle ilgili 6 yalan ve gerçek