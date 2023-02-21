Depremler Türkiye'yi nasıl etkiledi? - Başkent Kulisi - 20 Şubat 2023 - Ulusal Kanal - Yakup Aslan

Yakup Aslan özel konu ve konuklarıyla siyasetin gündemini ve çözüm bekleyen konuları işledi.

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Yakup Aslan özel konu ve konuklarıyla siyasetin gündemini ve çözüm bekleyen konuları işledi.

• Vatan Partisi Meslek Örgütleri Merkez Büro Başkanı Osman Yılmaz

• Hukukçu Avukat Mustafa Kemal Çiçek

• Saros Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eptemli

# Başkent Kulisi

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