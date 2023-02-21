Depremler Türkiye'yi nasıl etkiledi? - Başkent Kulisi - 20 Şubat 2023 - Ulusal Kanal - Yakup Aslan
Yakup Aslan özel konu ve konuklarıyla siyasetin gündemini ve çözüm bekleyen konuları işledi.
Yakup Aslan özel konu ve konuklarıyla siyasetin gündemini ve çözüm bekleyen konuları işledi.
• Vatan Partisi Meslek Örgütleri Merkez Büro Başkanı Osman Yılmaz
• Hukukçu Avukat Mustafa Kemal Çiçek
• Saros Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eptemli
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