Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz değerlendirdi: İşte Amerika'nın Çin planı!
Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, küresel siyasette Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerinin ne şekilde ilerleyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, iki ülkenin birbirine pragmatik açıdan yaklaştığını ifade etti.
Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Amerika'nın Çin ile olan ilişkilerini dikkatli bir şekilde planladığını belirterek "ABD, Çin'i dünya sisteminde tutmayı planlıyor, meseleleri diplomatik bir biçimde çözeceklerini düşünüyorum. Çin ile ABD sorunlarını masada yürütmeye çalışıyor, pragmatik bakıyorlar duruma. Çünkü artık dünyada ABD hegemonyası yok, alternatif arayışlar var. Çin bir müddet daha çatışmadan uzak duracak ve hem küresel hem bölgesel etkisini arttıracaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuşan Yılmaz, bu ikili ilişkiyi önümüzdeki çeyrek asrın konusu olarak niteledi.
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