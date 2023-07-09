Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz değerlendirdi: İşte Amerika'nın Çin planı!

Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, küresel siyasette Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerinin ne şekilde ilerleyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, iki ülkenin birbirine pragmatik açıdan yaklaştığını ifade etti.

Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Amerika'nın Çin ile olan ilişkilerini dikkatli bir şekilde planladığını belirterek "ABD, Çin'i dünya sisteminde tutmayı planlıyor, meseleleri diplomatik bir biçimde çözeceklerini düşünüyorum. Çin ile ABD sorunlarını masada yürütmeye çalışıyor, pragmatik bakıyorlar duruma. Çünkü artık dünyada ABD hegemonyası yok, alternatif arayışlar var. Çin bir müddet daha çatışmadan uzak duracak ve hem küresel hem bölgesel etkisini arttıracaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuşan Yılmaz, bu ikili ilişkiyi önümüzdeki çeyrek asrın konusu olarak niteledi.

# Ulusal Özel # abd # amerika # çin # Biden # Çin Şi Cinping # Joe Biden Şi Cinping # dünya # Küresel # siyaset # Mehmet Yalçın Yılmaz

Benzer Videolar

"En ırkçı lider o!" "En ırkçı lider o!"
Gün İçinden - 9 Temmuz 2023 Gün İçinden - 9 Temmuz 2023
Hafta Sonu - 9 Temmuz 2023 Hafta Sonu - 9 Temmuz 2023
Ulusal Özel - 8 Temmuz 2023 Ulusal Özel - 8 Temmuz 2023
Ana Haber - 8 Temmuz 2023 Ana Haber - 8 Temmuz 2023
Gün İçinden - 8 Temmuz 2023 Gün İçinden - 8 Temmuz 2023
Hafta Sonu - 8 Temmuz 2023 Hafta Sonu - 8 Temmuz 2023
Ulusal Özel - 7 Temmuz 2023 Ulusal Özel - 7 Temmuz 2023
Ana Haber - 7 Temmuz 2023 Ana Haber - 7 Temmuz 2023
"Siz ne solculuktan ne özgürlükten bahsedebilirsiniz!" "Siz ne solculuktan ne özgürlükten bahsedebilirsiniz!"
Üreten Türkiye - 7 Temmuz 2023 Üreten Türkiye - 7 Temmuz 2023
Televizyon Gazetesi - 7 Temmuz 2023 Televizyon Gazetesi - 7 Temmuz 2023
Çok Okunanlar
1 9 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?
4 Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadele açıklaması!
5 Topkapı Sarayı'nda yangın!