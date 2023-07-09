Ali Rıza Taşdelen değerlendirdi: "En ırkçı lider o!"

Gazeteci Yazar Ali Rıza Taşdelen, Avrupa siyasetinin özellikle de Almanya ve Fransa gibi motor ülkelerin Amerika güdümünden çıkmadığı müddetçe asla gerçek bir bağımsızlığa erişemeyeceğini ve gelecekleri için mutlaka gelişen Asya ve Avrasya ülkelerine yönelmeleri gerektiğini belirtti. "Amerika'dan kurtulmadan bu ülkelere rahat yok" şeklinde konuşan Taşdelen, Macron yönetimindeki Fransa'yı NATO'nun Avrupa'daki temsilcisi olarak niteledi. "Ukrayna'daki tutum ve diğer konular itibariyle Macron, Atlantik sisteminin koçbaşıdır" ifadelerini kullanan Taşdelen en ırkçı partiyi Macron'un partisi, en ırkçı lideri ise Macron olarak gördüğünü vurguladı.