Ulusal Özel - 8 Temmuz 2023
Kıvanç Özdal'ın sunduğu Ulusal Özel'de bu hafta; Batı medeniyetinin çürümüşlüğü, LGBT ve uyuşturucu dayatması, Batı'daki gençlerin geleceğe bakışı konuşuldu.
Kıvanç Özdal'ın sunduğu Ulusal Özel'de bu hafta; Batı medeniyetinin çürümüşlüğü, LGBT ve uyuşturucu dayatması, Batı'daki gençlerin geleceğe bakışı konuşuldu.
Konuklar:
• İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz
• Aydınlık Gazetesi Yazarı Ali Rıza Taşdelen
• Aydınlık Gazetesi Muhabiri Kaan Arslan
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