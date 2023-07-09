Ulusal Özel - 8 Temmuz 2023

Kıvanç Özdal'ın sunduğu Ulusal Özel'de bu hafta; Batı medeniyetinin çürümüşlüğü, LGBT ve uyuşturucu dayatması, Batı'daki gençlerin geleceğe bakışı konuşuldu.

Konuklar:

• İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz

• Aydınlık Gazetesi Yazarı Ali Rıza Taşdelen

• Aydınlık Gazetesi Muhabiri Kaan Arslan