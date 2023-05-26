Prof. Dr. Özcan Yeniçeri: "Ne Kandil dağı ne domuz bağı diyordunuz"
İyi Parti kurucularından Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı desteklemesi ve Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nı desteklemesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.
İyi Parti kurucularından Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı desteklemesi ve Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nı desteklemesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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