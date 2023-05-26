Prof. Dr. Özcan Yeniçeri: "Ne Kandil dağı ne domuz bağı diyordunuz"

İyi Parti kurucularından Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı desteklemesi ve Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nı desteklemesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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İyi Parti kurucularından Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı desteklemesi ve Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nı desteklemesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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