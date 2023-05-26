Halil Nebiler yorumladı: Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu itirafı
Halil Nebiler, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun BaBaLa TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olduğu bölüm hakkında konuştu.
Halil Nebiler, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun BaBaLa TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olduğu bölüm hakkında konuştu.
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