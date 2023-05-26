Halil Nebiler yorumladı: Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu itirafı

Halil Nebiler, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun BaBaLa TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olduğu bölüm hakkında konuştu.

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Halil Nebiler, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun BaBaLa TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olduğu bölüm hakkında konuştu.

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