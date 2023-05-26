PKK gazetesinden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek- Televizyon Gazetesi - 26 Mayıs 2023
Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.
Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.
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