Görüş Alanı - 25 Mayıs 2023

Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.

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Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.

Konuklar:

• Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu

• Akademisyen-Siyasetçi Prof.Dr.Özcan Yeniçeri

• Süperhaber Yazarı Ceyhun Bozkurt

• Gazeteci-Yazar Mustafa Ertekin

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