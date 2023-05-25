Dr. Doğu Perinçek: "Piyonlar iktidar olamayacak

Halil Nebiler, Ulusal Kanal ekranlarında gündemi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne dair yazdığı yazıyı yorumladı.

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Halil Nebiler, Ulusal Kanal ekranlarında gündemi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne dair yazdığı yazıyı yorumladı.

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