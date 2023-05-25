Dr. Doğu Perinçek: "Piyonlar iktidar olamayacak
Halil Nebiler, Ulusal Kanal ekranlarında gündemi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne dair yazdığı yazıyı yorumladı.
Halil Nebiler, Ulusal Kanal ekranlarında gündemi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne dair yazdığı yazıyı yorumladı.
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