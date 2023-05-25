Dr. Doğu Perinçek: "15 Temmuz ve 28 Mayıs aynı mevzidir"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, ikinci tura kalan seçimlerde niçin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme çağrısında bulunduklarını anlattı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, ikinci tura kalan seçimlerde niçin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme çağrısında bulunduklarını anlattı.
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