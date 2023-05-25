Dr. Doğu Perinçek: "15 Temmuz ve 28 Mayıs aynı mevzidir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, ikinci tura kalan seçimlerde niçin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme çağrısında bulunduklarını anlattı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, ikinci tura kalan seçimlerde niçin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme çağrısında bulunduklarını anlattı.

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