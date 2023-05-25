Ulusal Kanal GYY Sinan Sungur'dan kritik seçim analizi: "Bu seçim, Türkiye'yi teslim alma mücadelesi"
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
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