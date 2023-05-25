Ulusal Kanal GYY Sinan Sungur'dan kritik seçim analizi: "Bu seçim, Türkiye'yi teslim alma mücadelesi"

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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