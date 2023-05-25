Yıldırım Gençer: "Millet hangi Kılıçdaroğlu'na inanacak?"

Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer ve Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, hem gündeme dair hem de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi hakkında açıklamalar yaptı.