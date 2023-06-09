Ceyhun Bozkurt: "Hakan Fidan, sahayı ve diplomasiyi biliyor"

Gazeteci Yazar Ceyhun Bozkurt, yeni Bakanlar Kurulu'nun üyeleri ve gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bozkurt, yeni Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olan Hakan Fidan için "Sahayı ve diplomasiyi biliyor" şeklinde konuştu.