Halil Nebiler'den Erdoğan'a çağrı: "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlarla iyi geçinemezsiniz!"
Gazeteci Halil Nebiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Amerika ve Avrupa ile ilişkiler konusunda çağrıda bulundu. Nebiler konuyla ilgili " Bunlarla iyi geçinemezsiniz Sayın Erdoğan. Bunları ancak yenerseniz susarlar." şeklinde konuştu.
Gazeteci Halil Nebiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Amerika ve Avrupa ile ilişkiler konusunda çağrıda bulundu. Nebiler konuyla ilgili " Bunlarla iyi geçinemezsiniz Sayın Erdoğan. Bunları ancak yenerseniz susarlar." şeklinde konuştu.
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