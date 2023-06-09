Halil Nebiler'den Erdoğan'a çağrı: "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlarla iyi geçinemezsiniz!"

Gazeteci Halil Nebiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Amerika ve Avrupa ile ilişkiler konusunda çağrıda bulundu. Nebiler konuyla ilgili " Bunlarla iyi geçinemezsiniz Sayın Erdoğan. Bunları ancak yenerseniz susarlar." şeklinde konuştu.