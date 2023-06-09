Halil Nebiler'den Erdoğan'a çağrı: "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlarla iyi geçinemezsiniz!"

Gazeteci Halil Nebiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Amerika ve Avrupa ile ilişkiler konusunda çağrıda bulundu. Nebiler konuyla ilgili " Bunlarla iyi geçinemezsiniz Sayın Erdoğan. Bunları ancak yenerseniz susarlar." şeklinde konuştu.

Gazeteci Halil Nebiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Amerika ve Avrupa ile ilişkiler konusunda çağrıda bulundu. Nebiler konuyla ilgili " Bunlarla iyi geçinemezsiniz Sayın Erdoğan. Bunları ancak yenerseniz susarlar." şeklinde konuştu.

# Televizyon Gazetesi # erdoğan # halil nebiler # cumhurbaşkanı # abd # Atlantik # türkiye

Benzer Videolar

"Anıtkabir defterine yazılır mı bu!" "Anıtkabir defterine yazılır mı bu!"
Televizyon Gazetesi - 9 Haziran 2023 Televizyon Gazetesi - 9 Haziran 2023
Güne Başlarken - 9 Haziran 2023 Güne Başlarken - 9 Haziran 2023
"Enflasyon olmasın demek IMF'nin dayatmasıdır" "Enflasyon olmasın demek IMF'nin dayatmasıdır"
"Hakan Fidan, sahayı ve diplomasiyi biliyor" "Hakan Fidan, sahayı ve diplomasiyi biliyor"
Görüş Alanı - 8 Haziran 2023 Görüş Alanı - 8 Haziran 2023
Ana Haber - 8 Haziran 2023 Ana Haber - 8 Haziran 2023
Nutuk'a itiraz eden o isim! Nutuk'a itiraz eden o isim!
Dolar kaç TL olacak? Dolar kaç TL olacak?
CIA Direktörü'nden o şehre esrarengiz ziyaret! CIA Direktörü'nden o şehre esrarengiz ziyaret!
"Kabine uydurma bir kuruldur" "Kabine uydurma bir kuruldur"
7 Gün - 8 Haziran 2023 7 Gün - 8 Haziran 2023
Çok Okunanlar
1 Akşam yatarak kilo verdiren detoks tarifi
2 Hafize Gaye Erkan kimdir?
3 Ödemeler hesaplara yatırıldı
4 Tarım Kredi Kooperatif Market indirim başladı
5 Bursa'da büyük operasyon