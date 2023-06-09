Nusret Senem'den kritik Erdoğan açıklaması: "Anıtkabir defterine yazılır mı bu!"
Vatan Partisi MYK Üyesi Avukat Nusret Senem, son günlerin popüler konuları olan kabine ve anayasa hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Senem konuyla ilgili olarak "En sivil olmayan şey anayasadır!" ve "Anayasada başkan diye bir şey yok, ne başkanı!" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi MYK Üyesi Avukat Nusret Senem, son günlerin popüler konuları olan kabine ve anayasa hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Senem uzun yıllar hukuk alanında önemli çalışmalar yaptığını belirterek konuyla ilgili "En sivil olmayan şey anayasadır!" ve "Anayasada başkan diye bir şey yok, ne başkanı!" ifadelerini kullandı.
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