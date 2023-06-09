Nusret Senem'den kritik Erdoğan açıklaması: "Anıtkabir defterine yazılır mı bu!"

Vatan Partisi MYK Üyesi Avukat Nusret Senem, son günlerin popüler konuları olan kabine ve anayasa hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Senem konuyla ilgili olarak "En sivil olmayan şey anayasadır!" ve "Anayasada başkan diye bir şey yok, ne başkanı!" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:

Vatan Partisi MYK Üyesi Avukat Nusret Senem, son günlerin popüler konuları olan kabine ve anayasa hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Senem uzun yıllar hukuk alanında önemli çalışmalar yaptığını belirterek konuyla ilgili "En sivil olmayan şey anayasadır!" ve "Anayasada başkan diye bir şey yok, ne başkanı!" ifadelerini kullandı.

# Görüş Alanı # erdoğan # cumhurbaşkanı # anıtkabir # defter # kabine # bakanlar kurulu # anayasa # sivil anayasa # nusret senem # türkiye

Benzer Videolar

Güne Başlarken - 9 Haziran 2023 Güne Başlarken - 9 Haziran 2023
Görüş Alanı - 8 Haziran 2023 Görüş Alanı - 8 Haziran 2023
Ana Haber - 8 Haziran 2023 Ana Haber - 8 Haziran 2023
Nutuk'a itiraz eden o isim! Nutuk'a itiraz eden o isim!
Dolar kaç TL olacak? Dolar kaç TL olacak?
CIA Direktörü'nden o şehre esrarengiz ziyaret! CIA Direktörü'nden o şehre esrarengiz ziyaret!
"Kabine uydurma bir kuruldur" "Kabine uydurma bir kuruldur"
7 Gün - 8 Haziran 2023 7 Gün - 8 Haziran 2023
Günlük - 8 Haziran 2023 Günlük - 8 Haziran 2023
Gün Ortası - 8 Haziran 2023 Gün Ortası - 8 Haziran 2023
Televizyon Gazetesi - 8 Haziran 2023 Televizyon Gazetesi - 8 Haziran 2023
Güne Başlarken - 8 Haziran 2023 Güne Başlarken - 8 Haziran 2023
Çok Okunanlar
1 Akşam yatarak kilo verdiren detoks tarifi
2 Hafize Gaye Erkan kimdir?
3 Tarım Kredi Kooperatif Market indirim başladı
4 Merkez Bankası Başkanı belli oldu
5 Bursa'da büyük operasyon